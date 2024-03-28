Чорбаан Аяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорбаан Аяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чорбаан Серена Эресовна

Отец ребёнка: Чорбаан Эрес Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чорбаан Сесек Эресовна

Отец ребёнка: Чорбаан Эрес Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Саян-оол Эресович

Отец ребёнка: Чорбаан Эрес Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбан Начын Эресович

Отец ребёнка: Чорбаан Эрес Дамбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чорбаан Эрес Дамбаевич

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