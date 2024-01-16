Головина Устинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Устинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Головин (golovin) Павел Федорович (Pavel Fedorovich)

Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Стюра (Анастасия?) Фёдоровна

Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Фёдор Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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