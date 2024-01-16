Головина Устинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Головин (golovin) Павел Федорович (Pavel Fedorovich)
Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Стюра (Анастасия?) Фёдоровна
Отец ребёнка: Головин Фёдор Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно