Куранов Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения13.10.1915 ст.
Дата смерти07.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1915 ст.
Восприемники: крестьянине села Кривобузанского Феодор Никифорович Шинкаренков и Василия Григорьевича Ерошенкова жена Ксения Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-82 файл 23 ном... Показать все
Смерть
07.03.1916 ст.
Умер от слабого рождения в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-87 файл 6 номер 8