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Куранов Михаил Гаврилович

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Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.10.1915 ст.

Дата смерти

07.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1915 ст.

Отец: Куранов Гавриил Александрович

Мать: Куранова Мария Федоровна

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине села Кривобузанского Феодор Никифорович Шинкаренков и Василия Григорьевича Ерошенкова жена Ксения Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-82 файл 23 ном... Показать все
Смерть
07.03.1916 ст.
Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от слабого рождения в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-87 файл 6 номер 8
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