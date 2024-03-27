Хамидуллин Мансур Башарович
Место рожденияБ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Башар
Мать: Фатиха
Б
Рождение ребёнка
24.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно