Зубарева (Зобнина) Евдокия Саватьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Зобнина) Евдокия Саватьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Зубарев Алексей Ларионович

Отец ребёнка: Зубарев Ларион Кирилович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисия Ларионовна

Отец ребёнка: Зубарев Ларион Кирилович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Ларион Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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