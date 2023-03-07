Емельянова (Говорухина) Александра Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Говорухина) Александра Харитоновна

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Место рождения

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Говорухин Харитон Алексеевич

Мать: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.02.1872

Муж: Емельянов Макар Самсонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1873

Сын: Емельянов Никита Макарович

Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1877

Дочь: Емельянова Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1882

Дочь: Ильина Александра Макаровна

Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1886

Сын: Емельянов Филипп Макарович

Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1889

Сын: Емельянов Павел Макарович

Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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