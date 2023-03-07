Емельянова (Говорухина) Александра Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
01.02.1872
Рождение ребёнка
01.04.1873
Сын: Емельянов Никита Макарович
Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович
Рождение ребёнка
17.03.1877
Дочь: Емельянова Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович
Рождение ребёнка
19.04.1882
Дочь: Ильина Александра Макаровна
Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович
Рождение ребёнка
09.11.1886
Сын: Емельянов Филипп Макарович
Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович
Рождение ребёнка
27.06.1889
Сын: Емельянов Павел Макарович
Отец ребёнка: Емельянов Макар Самсонович
Смерть
Неизвестно