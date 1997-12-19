Симашев Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симашев Федор Петрович

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Место рождения

Верхний Багряж, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.03.1945

Дата смерти

19.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Багряж, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.12.1997
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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