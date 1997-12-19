Симашев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1945
Дата смерти19.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.12.1997
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)