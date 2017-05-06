Апольский Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апольский Павел Анатольевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

198

Дата смерти

06.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
198

Отец: Апольский Анатолий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2017
г.Красногорск
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