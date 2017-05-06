Апольский Павел Анатольевич
Место рождения
Дата рождения198
Дата смерти06.05.2017
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
198
Отец: Апольский Анатолий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2017
г.Красногорск