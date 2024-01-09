Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гольфер Абрам Михайлович

Мать: (Горбушина) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бивалькевич) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бивалькевич Александр Илларионович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бивалькевич Александр Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бивалькевич Виктор Александрович

Отец ребёнка: Бивалькевич Александр Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бивалькевич Александр Илларионович

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