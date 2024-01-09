Бивалькевич (Гольфер) Элеонора Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бивалькевич) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бивалькевич Александр Илларионович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бивалькевич Виктор Александрович
Отец ребёнка: Бивалькевич Александр Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно