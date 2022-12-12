Мазанов Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1935
Бракосочетание
19.08.1959
Рождение ребёнка
10.07.1960
Сын: Мазанов Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Мазанова Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
30.09.1965
Дочь: Наймарк Вера Валентиновна
Мать ребёнка: Мазанова Анастасия Максимовна
Награда
18.04.2013
Награда: Знак отличия «Совет да любовь»