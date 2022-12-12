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Мазанов Валентин Васильевич

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Место рождения

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.03.1935

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1935

Отец: Мазанов Василий Елистратович

Мать: Мазанова Любовь Андреевна

Дубовый Умет, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.08.1959

Жена: Мазанова Анастасия Максимовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1960

Сын: Мазанов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Мазанова Анастасия Максимовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1965

Дочь: Наймарк Вера Валентиновна

Мать ребёнка: Мазанова Анастасия Максимовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Награда
18.04.2013
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Награда: Знак отличия «Совет да любовь»
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