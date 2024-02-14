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Ганиев Адгам Исламгалиевич

Место рождения

с.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

21.06.1915

Дата смерти

08.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1915

Отец: Ганиев Исламгали Ганиевич

Мать: Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганиева Халида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганиева Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганиев Марс

Мать ребёнка: Ганиева Гульфира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганиева Гульфира

Рождение ребёнка
1944

Сын: Ганиев Анвар

Мать ребёнка: Ганиева Халида

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ганиев Анвар

Мать ребёнка: Ганиева Рукия

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Ганиев Фарид

Мать ребёнка: Ганиева Рукия

Рождение ребёнка
16.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганиева Рукия

Смерть
08.04.1981
Похороны
Неизвестно

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