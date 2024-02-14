Ганиев Адгам Исламгалиевич
Место рожденияс.Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения21.06.1915
Дата смерти08.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганиева Халида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганиева Рукия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганиев Марс
Мать ребёнка: Ганиева Гульфира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганиева Гульфира
Рождение ребёнка
1944
Сын: Ганиев Анвар
Мать ребёнка: Ганиева Халида
Рождение ребёнка
1945
Сын: Ганиев Анвар
Мать ребёнка: Ганиева Рукия
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Ганиев Фарид
Мать ребёнка: Ганиева Рукия
Рождение ребёнка
16.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганиева Рукия
Смерть
08.04.1981
Похороны
Неизвестно