Кислов Федор Игнатов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов Игнатий Арсеньев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1894
Сын: Кислов Иоанн Федоров
Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова
Рождение ребёнка
13.12.1897
Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кислов Иван Федоров
Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова
Рождение ребёнка
23.11.1903
Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова
Рождение ребёнка
07.07.1909
Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислова Ксения Силуанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова
Смерть
Неизвестно