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Кислов Федор Игнатов

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Место рождения

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов Игнатий Арсеньев

Мать: не указана

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1894

Сын: Кислов Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Кислов Игнатий Федоров

Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кислов Иван Федоров

Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Кислов Василий Федоров

Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Сын: Кислов Владимир Федоров

Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислова Ксения Силуанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Кислова Ксения Силуанова

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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