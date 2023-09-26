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Сверчкова Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972

Отец: Зубов Алексей

Мать: Зубова Галина

Рождение ребёнка
06.12.1992

Дочь: Никитина Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Сверчков Григорий Евлампиевич

Рождение ребёнка
22.11.2008

Дочь: Сверчкова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Сверчков Григорий Евлампиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сверчкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сверчков Григорий Евлампиевич

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