Сверчкова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972
Отец: Зубов Алексей
Мать: Зубова Галина
Рождение ребёнка
06.12.1992
Дочь: Никитина Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Сверчков Григорий Евлампиевич
Рождение ребёнка
22.11.2008
Дочь: Сверчкова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Сверчков Григорий Евлампиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сверчкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сверчков Григорий Евлампиевич