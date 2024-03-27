Абдулжалилов Аксян
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Биккулов Абдулжалил
Мать: (Баязитова) Мухиббя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айнолхаят
Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксянов Ситдик
Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Аксянова) Хуснижамал
Мать ребёнка: (Альмакаева) Калимя 1 Жена
Рождение ребёнка
03.09.1876
Сын: Аксянов Разяб
Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы
Смерть
Неизвестно