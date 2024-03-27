Абдулжалилов Аксян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулжалилов Аксян

Абдулжалилов Аксян

Место рождения

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Биккулов Абдулжалил

Мать: (Баязитова) Мухиббя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Альмакаева) Калимя 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксянов Осман 1-Й Муж

Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айнолхаят

Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксянов Ситдик

Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Аксянова) Хуснижамал

Мать ребёнка: (Альмакаева) Калимя 1 Жена

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1876

Сын: Аксянов Разяб

Мать ребёнка: Мухиба 2 Жена Нури Кызы

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.