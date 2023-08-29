Пугин Пимен Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугин Кирилл Назарович
Рождение ребёнка
27.06.1862
Дочь: Пугина Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
01.05.1866
Сын: Пугин Иоан Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пугина Феодосья Григорьевна
Смерть
Неизвестно