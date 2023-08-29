Пугин Пимен Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугин Пимен Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугин Кирилл Назарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1862

Дочь: Пугина Марфа Пименовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1866

Сын: Пугин Иоан Пименович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Григорий Пименович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугин Семен Пименович

Мать ребёнка: Пугина Феодосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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