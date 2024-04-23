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Сибаева Ангелина Алексеевна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

28.12.1992

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1992

Отец: Акулов Алексей Леонидович

Мать: Сибаева Милена Анваровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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