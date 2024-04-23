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Сибаева Ангелина Алексеевна
Сибаева Ангелина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
28.12.1992
Пол
Женский
Отец
Акулов Алексей Леонидович
1973 г.р.
Мать
Сибаева Милена Анваровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1992
Отец:
Акулов Алексей Леонидович
Мать:
Сибаева Милена Анваровна
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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