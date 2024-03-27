Абдулфаизов Минажетдин
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Абдулгафуров Абдулфаиз
Мать: (Мунжафярова) Катия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минажетдинова) Халифя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Минажева) Кавсяр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно