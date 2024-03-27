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Абдулфаизов Минажетдин

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Абдулгафуров Абдулфаиз

Мать: (Мунжафярова) Катия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минажетдинова) Халифя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1868

Сын: Минажетдинов Билялетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Минажева) Кавсяр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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