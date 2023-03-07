Семенова Василиса Антонова
Место рожденияпоч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Семенов Поликарп Никифоров
Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Семенов Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762