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Семенова Василиса Антонова

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Место рождения

поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Озерский, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Семенов Поликарп Никифоров

Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Семенов Федот Никифоров

Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Семенов Марко Никифоров

Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Семенов Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Семенов Никифор Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Никифор Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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