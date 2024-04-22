Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1902
Дата смерти01.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1902
Запись с.Каирово №8. Восприемник: д.Апреловой кр-н Илия Родионов Коротких и д.Апреловой кр-кая жена Евдокия Михайлова Курбатова
Рождение ребёнка
21.11.1931
Дочь: Корзникова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич
Смерть
01.03.1989