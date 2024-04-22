Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

09.03.1902

Дата смерти

01.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1902

Отец: Коротких Дмитрий Родионович

Мать: Коротких Елизавета Александровна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №8. Восприемник: д.Апреловой кр-н Илия Родионов Коротких и д.Апреловой кр-кая жена Евдокия Михайлова Курбатова
Рождение ребёнка
21.11.1931

Дочь: Корзникова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Корзников Александр Васильевич

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
01.03.1989
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