Ивановский Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановский Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивановский Петр

Мать: (Ивановская) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Надежда

Мать ребёнка: Батурова (Ивановская) Римма Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурова (Ивановская) Римма Павловна

Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Ивановская (Панина) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Батурова (Ивановская) Римма Павловна

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