Ивановский Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивановский Петр
Мать: (Ивановская) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Надежда
Мать ребёнка: Батурова (Ивановская) Римма Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Ивановская (Панина) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Батурова (Ивановская) Римма Павловна