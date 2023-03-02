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Шеметов Никанор

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Место рождения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

26.07.1882

Дата смерти

28.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1882

Отец: Шеметов Алексей

Мать: Петрова Евфимия

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1912

Сын: Шеметов Михаил

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
28.10.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: расстрелян НКВД | ВМН по решению заседания особой тройки УНКВД. Приговор приведён в исполнение в 20:00
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