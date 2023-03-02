Шеметов Никанор
Место рожденияПосёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения26.07.1882
Дата смерти28.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1882
Отец: Шеметов Алексей
Мать: Петрова Евфимия
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1912
Сын: Шеметов Михаил
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
28.10.1938
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: расстрелян НКВД | ВМН по решению заседания особой тройки УНКВД. Приговор приведён в исполнение в 20:00