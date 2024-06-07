Горбунова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Горбунов Леонид Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Анфимович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Печенина (Горбунова) Лидия Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Анфимович
Рождение ребёнка
23.03.1943
Отец ребёнка: Горбунов Степан Анфимович
Жерновка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно