Горбунова Наталья Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Наталья Владимировна

Горбунова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Горбунов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Анфимович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Печенина (Горбунова) Лидия Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Анфимович

Рождение ребёнка
23.03.1943

Сын: Горбунов Юрий Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Анфимович

Жерновка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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