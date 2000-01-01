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Безделов Николай Михайлович
Безделов Николай Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Пол
Мужской
Отец
Безделов Василий Дмитриевич
1860 г.р.
Мать
Безделова (Архипова) Мария Герасимовна
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Безделов Василий Дмитриевич
Мать:
Безделова Мария Герасимовна
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