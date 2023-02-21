Темнюк (Темнюк) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемнюк (Темнюк) Мария Алексеевна

Темнюк (Темнюк) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темнюк Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Темнюк Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close