Кожахметова Кыздан Мухамеджанкызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1937
Дата смерти07.01.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937
Отец: Мухамеджан Кожахметулы
Мать: Дамиш_1 Досжан кызы
Рождение ребёнка
15.12.1960
Дочь: Жумагулова Айгуль Толешевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1960
Муж: скрыто настройками приватности
Жолымбет, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.02.1962
Дочь: Жумагулова Нугуль Толешевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1963
Сын: Жумагулов Марал (Миша) Толешевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1965
Дочь: Жумагулова Алмагуль Толешовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1966
Дочь: Жумагулова Умит Толешовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1968
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1970
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.01.1982