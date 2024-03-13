Кожахметова Кыздан Мухамеджанкызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожахметова Кыздан Мухамеджанкызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1937

Дата смерти

07.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1937

Отец: Мухамеджан Кожахметулы

Мать: Дамиш_1 Досжан кызы

Рождение ребёнка
15.12.1960

Дочь: Жумагулова Айгуль Толешевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1960

Муж: скрыто настройками приватности

Жолымбет, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.02.1962

Дочь: Жумагулова Нугуль Толешевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1963

Сын: Жумагулов Марал (Миша) Толешевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1965

Дочь: Жумагулова Алмагуль Толешовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1966

Дочь: Жумагулова Умит Толешовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1968

Сын: Жумагулов Серик Толешулы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1970

Сын: Жумагулов Канат Толешулы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.01.1982
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