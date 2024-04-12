Мелехов Михаил Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелехов Михаил Макарович

Мелехов Михаил Макарович

Место рождения

Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1891

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1912 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1891

Отец: Мелехов Макар

Мать: не указана

Кожухово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мелехов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Мелехова Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.01.1931

Сын: Мелехов Владимир Михаилович

Мать ребёнка: Мелехова Галина Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелехова Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелехова Галина Яковлевна

Смерть
1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close