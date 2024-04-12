Мелехов Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения22.05.1891
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1891
Отец: Мелехов Макар
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мелехов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Мелехова Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
05.01.1931
Сын: Мелехов Владимир Михаилович
Мать ребёнка: Мелехова Галина Яковлевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелехова Галина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958