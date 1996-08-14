Пономарева (Сукова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Сукова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1996

Отец: Суков Сергей Степанович

Мать: Сукова Светлана Борисовна

Развод
12.12.2014

Муж: Климченкко Валентин

Развод
25.01.2023

Муж: Пономарев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климченко Кирилл Валентинович

Отец ребёнка: Климченкко Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климченкко Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Алексей Андреевич

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