Пономарева (Сукова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1996
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1996
Отец: Суков Сергей Степанович
Развод
12.12.2014
Муж: Климченкко Валентин
Развод
25.01.2023
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климченко Кирилл Валентинович
Отец ребёнка: Климченкко Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климченкко Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно