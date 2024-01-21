Грачева Матрёна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Грачев Апполит Михайлович
Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Грачев Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1853
Дочь: Червякова (Грачева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно