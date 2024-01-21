Грачева Матрёна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Матрёна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Грачев Апполит Михайлович

Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Грачев Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1853

Дочь: Червякова (Грачева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Грачев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Грачев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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