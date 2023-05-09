Баграшов Миша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баграшов Миша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Баграшов Катя

Баграш-Бигра, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Баграшов Катя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баграшов Денис Михайлович

Мать ребёнка: Баграшов Катя

Смерть
Неизвестно

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