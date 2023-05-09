Баграшов Миша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баграшов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Баграшов Катя
Баграш-Бигра, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баграшов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Баграшов Катя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баграшов Денис Михайлович
Мать ребёнка: Баграшов Катя
Смерть
Неизвестно