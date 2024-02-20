Тулатов Асланбек Иналович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тулатов Афако
Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Тхостова Дзго
Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Кызмыда Уважукоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно