Печерский Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечерский Виталий Васильевич

Печерский Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.1997

Дочь: Печерская Анна Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.2005

Сын: Печерский Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.