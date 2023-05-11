Печерский Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1997
Дочь: Печерская Анна Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.2005
Сын: Печерский Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности