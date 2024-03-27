Карагичев Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагичев Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешина (Стрельникова) Татьяна Павловна

Новомаксимовский, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область

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