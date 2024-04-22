Николаенко (Nikolayenko) Алексей Александрович (Aleksey Aleksandrovich)
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаенко Татьяна Ивановна
Военная служба
15.05.1940
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаенко Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1942
фронт