Николаенко (Nikolayenko) Алексей Александрович (Aleksey Aleksandrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Nikolayenko) Алексей Александрович (Aleksey Aleksandrovich)

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Николаенко Александр Петрович

Мать: Николаенко Анна Гавриловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаенко Татьяна Ивановна

Военная служба
15.05.1940
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаенко Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаенко Татьяна Ивановна

Смерть
?.10.1942
фронт
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