Муртазин Гаяз
Место рожденияд.Аптекаш РТ
Дата рождения01.08.1934
Дата смерти02.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Отец: Муртазин Мустафа
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муртазина (Зарипова) Халиса
Смерть
02.11.2005
Похороны
Неизвестно