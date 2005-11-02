Муртазин Гаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазин Гаяз

Место рождения

д.Аптекаш РТ

Дата рождения

01.08.1934

Дата смерти

02.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: Муртазин Мустафа

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муртазина (Зарипова) Халиса

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муртазина (Зарипова) Халиса

Смерть
02.11.2005
Похороны
Неизвестно

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