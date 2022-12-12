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Семен Иванович

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван

Мать: Агафия Степановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Конев
Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Матфей Семенович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Андрей Семенович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Феодора Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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