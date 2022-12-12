Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван
Мать: Агафия Степановна
Конев
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Матфей Семенович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Андрей Семенович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Феодора Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно