Миронов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2007
Дочь: Миронова Марина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.2016
Дочь: Миронова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности