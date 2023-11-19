Миронов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2007

Дочь: Миронова Марина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.2016

Дочь: Миронова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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