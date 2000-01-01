Будаков Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаков Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Будаков Иван Дмитриевич

Мать: Будакова София Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будакова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будакова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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