Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна 10.07.1919 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРыдванская (Истомина) Ольга Михайловна

Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна

Место рождения

Сосновка

Дата рождения

10.07.1919 ст.

Дата смерти

26.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919 ст.

Отец: Истомин Михаил Ильич

Мать: Истомина (Смолина) Валентина Осиповна Иосифовна

Сосновка
Рождение ребёнка
08.09.?

Сын: Р ю в

Отец ребёнка: Рыдванский Виктор Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Восприемник
11.07.1919 ст.
Сосновка
восприемники (крестные) Истомин Иван Ильич и Истомина Анна Александровна Священник Петр Ильич
Бракосочетание
Около 1937

Муж: Рыдванский Виктор Иванович

Рождение ребёнка
29.04.1939

Сын: Рыдванский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Рыдванский Виктор Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
26.06.2004
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.