Рыдванская (Истомина) Ольга Михайловна
Место рожденияСосновка
Дата рождения10.07.1919 ст.
Дата смерти26.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919 ст.
Сосновка
Рождение ребёнка
08.09.?
Сын: Р ю в
Отец ребёнка: Рыдванский Виктор Иванович
Восприемник
11.07.1919 ст.
Сосновка
восприемники (крестные) Истомин Иван Ильич и Истомина Анна Александровна Священник Петр Ильич
Бракосочетание
Около 1937
Рождение ребёнка
29.04.1939
Сын: Рыдванский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Рыдванский Виктор Иванович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
26.06.2004