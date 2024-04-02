Серебрякова (Пестерева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Пестерева) Анна Григорьевна

Место рождения

Ключики, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

01.08.1898

Дата смерти

15.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898

Отец: Пестерев Григорий Ефремович

Мать: Пестерева Ефросинья

Ключики, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1922

Дочь: Захарова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Серебряков Иван Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Серебряков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1930

Дочь: Долгова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович

Кодинка, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван Егорович

Смерть
15.10.1983
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