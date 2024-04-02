Серебрякова (Пестерева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1898
Дата смерти15.10.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1898
Отец: Пестерев Григорий Ефремович
Мать: Пестерева Ефросинья
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Захарова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Серебряков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович
Рождение ребёнка
29.08.1930
Дочь: Долгова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1983