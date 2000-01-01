Карась Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарась Фаина

Карась Фаина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: Вера Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close