Щипова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Щипов Пётр Федулович

Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Юдакова Мелания Федуловна

Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Щипов Яков Федулович

Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кулина Федуловна

Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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