Щипова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Щипов Пётр Федулович
Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Юдакова Мелания Федуловна
Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Щипов Яков Федулович
Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кулина Федуловна
Отец ребёнка: Щипов Федул Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно