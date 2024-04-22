Григорьев Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никифоров Николай Никифорович
Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Никифорова Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифоров Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Никифорова Соломония Никифоровна
Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Марфа Павловна
Смерть
После 1838