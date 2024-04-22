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Григорьев Никифор Григорьевич

Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Родионов Григорий Родионович

Мать: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Никифоров Николай Никифорович

Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Никифорова Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифоров Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Никифорова Соломония Никифоровна

Мать ребёнка: Павлова Марфа Павловна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Марфа Павловна

Смерть
После 1838
Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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