Тишина-Дрожжина Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрожжин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
?.05.1937
Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
?.09.1941
Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
29.03.1948
Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно