Тишина-Дрожжина Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина-Дрожжина Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрожжин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Тишин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
?.05.1937

Сын: Тишин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
?.09.1941

Сын: Тишин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Тишин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Тишин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно

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