Мацкевич Василий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Мацкевич Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Настоятель
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно