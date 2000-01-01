Мацкевич Василий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Василий Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Мацкевич Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мацкевич Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Мацкевич Игнат Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мацкевич Филип Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Настоятель
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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