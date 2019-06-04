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Сеньковский Вячеслав Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1937

Дата смерти

04.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1937

Отец: Сеньковский Владимир Павлович

Мать: Сеньковская Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
После 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Российское агентство по патентам и товарным знакам
Российское агентство по патентам и товарным знакам
Смерть
04.06.2019
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