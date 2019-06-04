Сеньковский Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1937
Дата смерти04.06.2019
ПолМужской
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1937
Рождение ребёнка
После 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Российское агентство по патентам и товарным знакам
Российское агентство по патентам и товарным знакам
Смерть
04.06.2019