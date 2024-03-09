Мигун Михей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигунунов Ефим Малахиевич (Михеевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мигун) Ефросинья Малахиевна (Михеевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигун Киприян Малахиевич (Михеевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигун Иван Малахиевич (Михеевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1985
Сын: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно