Мигун Михей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигун Михей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигунунов Ефим Малахиевич (Михеевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мигун) Ефросинья Малахиевна (Михеевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигун Киприян Малахиевич (Михеевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигун Иван Малахиевич (Михеевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1985

Сын: Мигун Федор Малахиевич (Михеевич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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