Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1904

Дата смерти

20.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1904

Отец: Яковлев Иван ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Лесникова Татьяна Андрияновна

Отец ребёнка: Пешков Андриян Епифанович

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Пешков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Пешков Андриян Епифанович

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Андриян Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1964
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