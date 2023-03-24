Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1904
Дата смерти20.05.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1904
Отец: Яковлев Иван ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Лесникова Татьяна Андрияновна
Отец ребёнка: Пешков Андриян Епифанович
Рождение ребёнка
После 1926
Отец ребёнка: Пешков Андриян Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1964