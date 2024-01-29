Веретельников Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веретельникова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Веретельникова Валентина
Рождение ребёнка
03.07.?
Дочь: Веретельникова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Веретельникова Валентина
Смерть
Неизвестно