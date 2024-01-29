Веретельников Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретельников Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

CT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веретельникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Веретельникова Валентина

Рождение ребёнка
03.07.?

Дочь: Веретельникова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Веретельникова Валентина

Смерть
Неизвестно

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