Батурина Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Анна Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ИР1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Красноперова Ксения Петрова

Отец ребёнка: не указан

месяц позже июня
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Батурин Григорий

Отец ребёнка: не указан

ИР1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Батурина Васса

Отец ребёнка: не указан

ИР1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Батурина Евдокия

Отец ребёнка: не указан

ИР1865
Место жительства
1865
Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИР1865
Смерть
Неизвестно
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