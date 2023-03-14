Батурина Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ИР1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Красноперова Ксения Петрова
Отец ребёнка: не указан
месяц позже июня
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Батурин Григорий
Отец ребёнка: не указан
ИР1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Батурина Васса
Отец ребёнка: не указан
ИР1865
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Батурина Евдокия
Отец ребёнка: не указан
ИР1865
Место жительства
1865
Юрино-Бобровка, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИР1865
Смерть
Неизвестно