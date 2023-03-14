Барндык (Ряттё) Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Ряттё) Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1839

Муж: Барндык Андрей Энгельбертович

Рождение ребёнка
15.09.1840

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Барндык Андрей Энгельбертович

Рождение ребёнка
16.03.1843

Сын: Барндык Иван Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Энгельбертович

Рождение ребёнка
26.11.1846

Сын: Барндык Осип Андреевич

Отец ребёнка: Барндык Андрей Энгельбертович

Смерть
Неизвестно
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