Барндык (Ряттё) Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1839
Рождение ребёнка
15.09.1840
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Барндык Андрей Энгельбертович
Рождение ребёнка
16.03.1843
Отец ребёнка: Барндык Андрей Энгельбертович
Рождение ребёнка
26.11.1846
Отец ребёнка: Барндык Андрей Энгельбертович
Смерть
Неизвестно